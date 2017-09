JBS: notícias sobre problemas para negociar acordo nos EUA são ‘especulações’

A JBS classifica como “especulações de mercado, com meras opiniões de certos indivíduos”, a notícia de que a companhia estaria enfrentando problemas para fechar acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, após denúncia de que o ex-procurador Marcello Miller fez jogo duplo.

O posicionamento é uma resposta a um ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), motivado por reportagem do jornal Folha de S. Paulo. A notícia dá conta de que a revelação dos áudios que levantam as suspeitas sobre Miller complicam a situação da JBS, já que o ex-procurador era o interlocutor do Ministério Público Federal com o DoJ. Por conta disso, as negociações podem ser encerradas pelos norte-americanos.

A JBS ressalta que não recebeu qualquer informação de seus advogados nos EUA acerca da alteração da situação dos entendimentos iniciais com a autoridades do país, e refuta as informações divulgadas “objetivando não incitar especulações nem apresentar informações incompletas e induzir o mercado a erro”.