Japão condena disparo de míssil norte-coreano nos termos mais enérgicos

O Japão condenou “nos termos mais enérgicos” o lançamento, nesta sexta-feira (hora local, noite de quinta no Brasil), de um míssil norte-coreano que sobrevoou o território japonês, informou à imprensa, em Tóquio, o porta-voz do governo.

“Protestamos energicamente ante a Coreia do Norte, manifestando-lhes a ira do povo japonês e expressando nossa condenação nos termos mais enérgicos”, disse à imprensa o porta-voz Yoshihide Suga, pouco depois do disparo do míssil.