Itaú Unibanco fará pagamento de dividendo mensal de março de R$ 0,015 por ação

O Itaú Unibanco Holding fará pagamento de dividendo mensal relativo a março de 2017 no valor de R$ 0,015 por ação, com pagamento em 3 de abril de 2017, sem retenção de imposto de renda na fonte. A posição acionária a ser considerada é de 28 de fevereiro. Assim, as ações passam a ser negociadas como “ex-dividendo” em 1º de março. O pagamento mensal é feito a título de antecipação do que será distribuído após apuração do Balanço Patrimonial anual.