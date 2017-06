Italiano fotografa supostos terroristas mortos em Londres

LONDRES, 03 JUN (ANSA) – Um italiano chamado Gabriele Sciotto fotografou dois supostos terroristas atingidos pela Polícia após os atentados em Londres. As imagens mostram os homens estendidos no chão, supostamente mortos.

Sciotto é fotodocumentarista e foi entrevistado pela rede “BBC”, a quem contou que estava por acaso na zona do Borough Market, a 500 metros da London Bridge, em uma região cheia de bares e restaurantes.

Torcedor da Juventus, ele havia ido à região para assistir à final da Liga dos Campeões em um pub. Quando percebeu que algo tinha acontecido, decidiu circular pelas ruas para, se possível, documentar um “pedaço de verdade”.

Em determinado momento, se deparou com a cena do tiroteio entre a Polícia e dois supostos terrorista. Um deles, agonizando, tinha uma cinta no corpo que seria explosiva. “Não sou um especialista, mas não me pareceu de verdade”, disse. (ANSA)