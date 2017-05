Itália anuncia plano de investimentos de quase 50bi de euros

ROMA, 29 MAI (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, assinou um decreto nesta segunda-feira (29) aprovando um plano de investimentos de 47 bilhões de euros nos próximos 25 anos.

“Hoje liberamos um grande plano de investimentos públicos para infraestrutura e outras obras. Estamos todos conscientes que os investimentos são decisivos para dar oxigênio à retomada”, afirmou Gentiloni.

O maior valor do orçamento, cerca de 20,4 bilhões de euros, será destinado às obras de infraestrutura viária e ferroviária. Além da construção e modernização, parte dessa verba também será usada para garantir a segurança das linhas férreas em todo o país.

“Depois, o setor mais importante será a questão da segurança, com uma atenção particular às escolas, mas que atinge diversos escritórios públicos para um total de 8 bilhões. Depois, água e saneamento, periferias sobre quais trabalhamos também com um segundo decreto. Depois, o setor de Defesa e de informatização da Justiça”, disse ainda o premier.

Um dos artigos do documento assinado por Gentiloni hoje ainda cria um novo fundo “para assegurar o financiamento dos investimentos e o desenvolvimento infraestrutural do país”. Para este ano, o fundo terá cerca de 1,9 bilhão de euros, que aumentam para 3,15 bilhões de euros no ano que vem, 3,5 bilhões de euros para 2019 e 3 bilhões de euros para os anos entre 2020 e 2032. (ANSA)