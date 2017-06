Vovô do MP3 Player, Sony Walkman faz aniversário

Hoje em dia, qualquer um pode carregar milhares de músicas no bolso, usando apenas um celular ou MP3 Player. Mas no final dos anos 1970 era impossível carregar músicas para lá e para cá de qualquer forma.

Essa realidade mudou com o Walkman, primeiro aparelho portátil que permitia ouvir música em qualquer lugar, usando as antigas fitas cassete. O aparelho desencadeou uma revolução no consumo da música, que agora podia ser ouvida privadamente, na rua, ônibus ou metrô.

O Walkman começou a ser vendido no Japão no dia 1o de julho de 1979, e amanhã completa 38 anos. O aparelho foi um sucesso imediato ao longo dos anos 1980. Em junho de 1989, 10 anos após o lançamento do primeiro modelo, o número total de unidades Walkman fabricadas ultrapassou os 50 milhões.

Com a popularização do CD nos anos 1990, a Sony passou a usar a marca Discman em sua linha de CD Players portáteis. E, em 2000, com o surgimento do MP3, a marca Walkman passou a aparecer novamente em tocadores de MP3 e em alguns modelos de smartphone da empresa japonesa.