Irã começa a exportar gás natural para o Iraque

O Irã começou a exportar gás para o vizinho Iraque, sob um acordo que transforma ambos os países em grandes parceiros energéticos, anunciou nesta quarta-feira o Ministério do Petróleo iraniano.

“A exportação começou a um ritmo de 7 milhões de metros cúbicos por dia e vai subir para 35 milhões de m3”, informou o vice-ministro do Petróleo, Amir Hossein Zamaninia, citado pela agência Shana.

Desta forma, o Iraque vai se tornar o maior cliente do gás iraniano.

O anúncio é feito dois dias depois de uma visita ao Irã do primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi, que já havia viajado para a Arábia Saudita, grande rival de Teerã no Golfo.

Um novo gasoduto liga o oeste do Irã a Bagdá, e outro irá transportar gás do sudoeste do Irã para a cidade de Basra, no sul do Iraque.

O Irã possui a segunda maior reserva de gás do mundo, e sua produção chega a 600 milhões de m³/dia.

A Turquia era até agora o único cliente do gás iraniano, com 30 milhões de m3, em virtude de um acordo fechado em 1996.

Irã e Iraque travaram uma sangrenta guerra entre 1980 e 1988, mas desde a queda de Saddam Hussein os dois países têm fortalecido seus laços.