Investimento total na economia cai 2,1% em março ante fevereiro, diz Ipea

Os investimentos totais na economia encolheram em março, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) recuou 2,1% em relação a fevereiro. Na comparação com março de 2016, o indicador caiu 0,7%. Em fevereiro, o indicador havia subido 4,3% ante janeiro.

No primeiro trimestre fechado, o Indicador Ipea de FBCF caiu 2,1% em relação aos três primeiros meses de 2016 e ficou estável na comparação com o quarto trimestre. No acumulado em 12 meses terminados em março, o índice registra queda de 6,3%.

O desempenho negativo dos investimentos em março foi verificado nos dois principais componentes da FBCF, ressalta a nota divulgada nesta sexta-feira, 5, pelo Ipea, assinada pelo pesquisador Leonardo Mello de Carvalho. O indicador de construção civil recuou 2,5% em março em relação ao mês anterior, “após quatro variações positivas”, informou o instituto.

Ao mesmo tempo, o Consumo Aparente de Máquinas e Equipamentos (Came), que representa a produção industrial doméstica de máquinas e equipamentos, mais as importações, excluídas as exportações, caiu 2,4%.

Conforme o Ipea, a produção doméstica de bens de capital recuou 3,3% em março, “explicando o mau resultado na comparação com fevereiro”. O comércio exterior suavizou a queda.

Segundo o Ipea, o volume de exportações de bens de capital cresceu 4,1% sobre fevereiro, enquanto as importações registraram alta de 9,1%, “resultando numa contribuição líquida positiva para o resultado do Came”.