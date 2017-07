Inundações no Japão deixam 25 mortos

As inundações provocadas por chuvas torrenciais no sul do Japão já deixaram 25 mortos no últimos dias, segundo o último boletim divulgado pelo governo, nesta terça-feira.

A ilha de Kyushu foi devastada por torrentes de água formadas por chuvas sem precedentes que levaram estradas e destruíram casas e prédios.

Além dos 25 mortos, 25 pessoas seguem desaparecidas, informou o porta-voz do governo Yoshihide Suga.

Ao menos 12 mil socorristas seguem mobilizados para encontrar sobreviventes e remover os escombros que impedem as buscas.

O primeiro-ministro, Shinzo Abe, cancelou uma visita que faria à Estônia, prevista como última escala da viagem que faz pela Europa após a reunião do G20 em Hamburgo.

Abe visitará as prefeituras de Fukuoka e Oita na quarta-feira para percorrer abrigos e conversar com as autoridades locais, informou Suga.

A agência meteorológica do Japão prevê para esta terça-feira fortes chuvas na ilha de Kyushu.