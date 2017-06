Intoxicação alimentar provoca duas mortes em campo de refugiados iraquiano

Duas pessoas morreram e centenas tiveram que ser atendidas após uma intoxicação alimentar em massa em um campo de deslocados a leste de Mossul, anunciaram nesta terça-feira autoridades iraquianas.

“Temos registros de 752 casos de intoxicação alimentar e duas mortes – uma mulher e uma criança – depois de quebrar o jejum do Ramadã na segunda-feira”, explicou à AFP o porta-voz do Ministério da Saúde, Seif al-Badr.

Vários responsáveis do setor da saúde do governo de Nínive, cuja capital é Mossul, confirmaram esse balanço.

Uma centena de pessoas intoxicadas precisam de cuidados urgentes, indicou o porta-voz, que anunciou a abertura de uma investigação para esclarecer o caso.

Em Genebra, autoridades da ONU confirmaram a morte de duas pessoas.

De acordo com um porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Joel Millman, os refugiados foram intoxicados durante a ceia com a qual quebram o jejum, o “iftar”. Esta refeição foi preparada por um restaurante local, a pedido de uma ONG do Catar, explicou.

“Essa empresa terceirizada levou a comida para o campo” três horas e meia antes de ser servida, acrescentou.

Mais de 800.000 pessoas tiveram que fugir de suas casas em Mossul desde que as forças iraquianas, apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, iniciaram uma ofensiva para expulsar o grupo extremista Estado Islâmico (EI) da cidade.

Muitos dos habitantes que fugiram se estabeleceram nos campos ao redor da cidade.