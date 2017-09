Internazionale empata e vira líder, mas perde os 100% de aproveitamento na Itália

A Internazionale não tem mais 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Italiano. Nesta terça-feira, na abertura da quinta rodada, a equipe de Milão sofreu para conseguir um empate por 1 a 1 com o Bologna, no estádio Renato Dall´Ara, em Bolonha. Virou provisoriamente líder isolada da competição, agora com 13 pontos, mas desta vez não teve forças para obter a quinta vitória seguida na competição.

Nesta quarta-feira, no restante da rodada, a Internazionale terá de torcer bastante para seguir na liderança. Juventus e Napoli, os únicos agora com 100% de aproveitamento (12 pontos), enfrentam Fiorentina (em Turim) e Lazio (em Roma), respectivamente. O time romano tem 10, em quarto lugar, e também pode chegar aos 13 da equipe de Milão em caso de vitória sobre os napolitanos no estádio Olímpico.

Assim como fez contra o Napoli há 10 dias, o Bologna tentou encarar o duelo contra a Internazionale de igual para igual. Fez um bom primeiro tempo, criou chances e conseguiu o seu gol em bela jogada de Simone Verdi. Aos 32 minutos, o centroavante recebeu a bola no meio de campo, avançou com ela pelo meio e, após sair da marcação, chutou forte da entrada da área no canto direito do goleiro Handanovic.

Com a vantagem, o Bologna se fechou e mostrou bom poder defensivo – marca do técnico Roberto Donadoni, ex-jogador do Milan. A Internazionale tentou, então, atacar pelos lados e conseguiu um pênalti aos 32 minutos. Após cruzamento da direita, o zagueiro Ibrahima Mbaye caiu na área e sem querer derrubou o atacante brasileiro naturalizado italiano Eder. Pênalti para o time de Milão, bem convertido pelo centroavante argentino Mauro Icardi.

No final de semana, pela sexta-feira, os dois clubes jogarão no domingo. A Internazionale receberá o Genoa, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Fora de casa, o Bologna – em 11.º lugar com cinco pontos – enfrentará o Sassuolo.