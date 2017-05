Internacional confirma demissão de Antônio Carlos Zago

O Internacional confirmou na tarde deste domingo a demissão do técnico Antônio Carlos Zago. Por meio de nota publicada no site oficial, o clube ainda informou que também saem o preparador físico Carlos Pacheco e o auxiliar técnico Galeano.

A saída do treinador aconteceu no dia seguinte à derrota para o Paysandu por 1 a 0, fora de casa, em duelo válido pela terceira rodada da Série B. Mas Zago já balançava no cargo desde o vice-campeonato gaúcho, após derrota nos pênaltis para o Novo Hamburgo, na decisão, em 7 de maio.

Zago deixa o Internacional após 30 jogos, com 14 vitórias, 10 empates e seis derrotas, aproveitamento de 57,77%. A diretoria agora corre atrás de um técnico experiente para reconduzir o time colorado de volta à elite do futebol nacional. Marcelo Oliveira, Levir Culpi e Guto Ferreira estão na mira do clube.

Em meio à turbulência nos bastidores, o Internacional agora se concentra para um duelo decisivo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida das oitavas de final por 1 a 0, em São Paulo, o time colorado encara o Palmeiras, às 21h45, no estádio do Beira-Rio.