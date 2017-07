Inter de Milão anuncia defensor eslovaco da Sampdoria como seu novo reforço

A Inter de Milão anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do defensor eslovaco Milan Skriniar, de 22 anos, que na última temporada defendeu a Sampdoria no futebol da Itália. O jogador assinou um acordo para vestir a camisa do seu novo clube até 30 de junho de 2022, em compromisso cujos valores da negociação não foram revelados pelas partes envolvidas.

Por meio de nota publicada em seu site, o clube de Milão informou que o atleta foi contratado em definitivo e se tornou o mais novo reforço da equipe que passou a ser comandada pelo técnico Luciano Spalletti, que conduziu a Roma ao vice-campeonato italiano na temporada passada.

Considerado uma promessa como zagueiro, Skriniar se tornou o mais jovem defensor a ter disputado ao menos 35 partidas em uma edição da Série A do Italiano, na qual ajudou a Sampdoria a terminar a competição na décima posição.

Embora seja bastante jovem, o defensor já acumula larga experiência como jogador da seleção da Eslováquia, da qual ele faz parte desde as equipes nacionais de base. No ano passado, ele esteve presente com a seleção principal na Eurocopa de 2016, assim como atuou nas últimas semanas na Euro Sub-21, tendo sido eleito, inclusive, para a seleção da competição realizada na Polônia após votação promovida pela Uefa.

Skriniar estreou pela equipe principal do seu país pouco antes da Eurocopa do ano passado, na França. Esse debute ocorreu em 27 de maio de 2016, quando ele ajudou o seu país a bater a Geórgia por 3 a 1 em um amistoso de preparação para o torneio continental, no qual enfrentou a Inglaterra em um jogo que terminou em 0 a 0, pelo Grupo B, e avançou com o time nacional às oitavas de final, fase em que os eslovacos caíram por 3 a 0 diante da campeã do mundo Alemanha.

Este foi o primeiro reforço confirmado pela Inter de Milão nesta atual janela de transferências depois de o time ter voltado a decepcionar a sua torcida na temporada passada, na qual terminou o Campeonato Italiano em sétimo lugar, logo abaixo da zona de classificação para as competições continentais.