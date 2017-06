Inter bate Figueirense fora e vence a primeira com Guto Ferreira

Mesmo poupando seis jogadores considerados titulares, o Internacional conseguiu voltar de Florianópolis (SC) com os três pontos na bagagem depois de vencer o Figueirense, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Essa foi a primeira vitória de Guto Ferreira no comando do Inter, que chegou aos oito pontos e voltou a se aproximar dos quatro primeiros colocados. Na estreia, em casa, tinha empatado por 1 a 1 com o Juventude. Por outro lado, o Figueirense, que começou com duas vitórias em dois jogos, conheceu a terceira derrota seguida e estacionou nos seis pontos.

O time gaúcho começou a partida indo com tudo para cima do Figueirense e abriu o placar aos 15 minutos com Victor Cuesta, que aproveitou escanteio cobrado por Carlinhos e cabeceou no canto. A alegria, porém, durou apenas sete minutos. Após boa troca de passes, Matheus Pereira cruzou e Henan apareceu na pequena área para deslocar o goleiro Danilo Fernandes.

Os catarinenses esboçaram uma pressão em busca da virada, mas quem quase marcou o segundo foi o Inter. Aos 43 minutos, Carlos e Brenner tentaram e foram travados pelos zagueiros adversários.

O Figueirense voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e criou pelo menos três boas oportunidades. Na melhor delas, Henan apareceu entre os zagueiros e cabeceou para fora. Mas foi o Inter quem balançou as redes. Aos 30 minutos, William Pottker recebeu de Juan e cruzou para Diego apenas completar.

Atrás do placar, o time catarinense se lançou ao ataque nos minutos finais e deixou a partida aberta. Aos 38, Pottker saiu na cara de Thiago Rodrigues e bateu em cima do goleiro. No lance seguinte, Robinho finalizou por cima de Danilo Fernandes, mas Junio salvou em cima da linha. Nos acréscimos, Leandro Almeida acertou um chute em Juan e foi expulso, deixando a situação do Figueirense ainda mais complicada.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela sexta rodada. O Figueirense vai enfrentar o ABC, às 19 horas, no Frasqueirão, em Natal, enquanto o Inter receberá o Náutico, às 16h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 x 2 INTERNACIONAL

FIGUEIRENSE – Thiago Rodrigues; Dudu, Leandro Almeida, Bruno Alves e Iago; Matheus Pereira (Luidy), Dudu Vieira (Joãozinho), Juliano (Marco Antônio) e Jorge Henrique; Robinho e Henan. Técnico: Márcio Goiano.

INTERNACIONAL – Danilo Fernandes; Junio, Danilo Silva, Victor Cuesta e Carlinhos; Charles, Fabinho, Roberson (Valdemir), Carlos (Diego) e William Pottker; Brenner (Juan). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Victor Cuesta, aos 15, e Henan, aos 22 minutos do primeiro tempo. Diego, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Dudu (Figueirense); Carlos, Diego e Carlinhos (Internacional).

CARTÃO VERMELHO – Leandro Almeida (Figueirense).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 181.950,00.

PÚBLICO – 5.913 pagantes.

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).