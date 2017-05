INSS suspende serviços nas agências após indícios de ataque cibernético

O INSS informou que suspendeu serviços nas agências nesta sexta-feira, 12, após indícios de cyber ataques na rede mundial de computadores. O instituto não deu detalhes do que aconteceu. Ataques simultâneos estão sendo registrados hoje em outros países, como Espanha e Portugal. Em nota, o INSS informou que os atendimentos prejudicados serão reagendados e terão preferência.

O Serpro informou que até o momento não identificou nenhuma anormalidade em redes de órgãos do governo. O órgão é responsável por sistemas do Ministério da Fazenda, Receita Federal, Tesouro Nacional, Planejamento, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e outros. “Toda a equipe de segurança está em alerta, adotando as medidas adequadas a situações como as que estão acontecendo”, informou o Serpro, em nota.

A Caixa também disse que não registrou problemas em seus sistemas, que estão sendo monitorados pela equipe de tecnologia da informação. O banco informou que os saques a recursos do FGTS ocorrem normalmente.