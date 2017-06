Inscrições do Brasil voltam a crescer em Cannes

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade – divulgou na sexta-feira, 16, que o total de inscrições do Brasil voltou a crescer este ano, após três anos seguidos de redução do número de participações do País. No ano passado, o Brasil havia sido representado do festival com pouco mais de 2,8 mil trabalhos.

O festival não divulgou o número de inscrição de cada país, mas afirmou que o crescimento do número de inscrições em nações como o Brasil compensou, em parte, a redução da participação de regiões como a Europa Ocidental e o Reino Unido.

Ao todo, de acordo com o festival, serão 41.170 peças publicitárias competindo nas 24 categorias de premiação deste ano.

Houve uma queda no total de trabalhos em relação a 2016, quando as inscrições bateram recorde e superaram 43 mil.

Entre as tendências de expansão registradas este ano estão as inscrições para a categoria Creative Effectiveness (que mede as campanhas de maior resultado para o cliente), que tiveram alta de 59%, e a participação de trabalhos inscrições diretamente pelas empresas, sem o intermédio de uma agência de publicidade, que registrou expansão de 69% no período. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.