Inglaterra marca no último minuto e empata com a Escócia pelas Eliminatórias

Inglaterra e Escócia protagonizaram neste sábado um dos mais impressionantes duelos da temporada. Com três gols marcados nos cinco minutos finais, as duas seleções ficaram em um eletrizante empate por 2 a 2, em Glasgow, pelo Grupo F das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia.

Mas o futebol, ao menos antes do início do duelo, ficou em segundo plano. Diante do impacto político provocado pela decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, em decisão majoritariamente aprovada pelos eleitores ingleses, os torcedores escoceses não pouparam seus coirmãos e vaiaram quando o hino da Inglaterra foi tocado.

Antes da partida iniciar, porém, houve outro momento de forte impacto político: o minuto de silêncio respeitado pelos jogadores – e pelas duas torcidas – em virtude do ataque terrorista em Londres, ocorrido no início da semana.

Com a bola rolando, por sua vez, a Inglaterra confirmou as expectativas, foi melhor desde o início, desperdiçou inúmeras oportunidades e finalmente abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo, quando Oxlade-Chamberlain fez boa jogada dentro da área, chutou no meio do gol e contou com o vacilo do goleiro Gordon.

A partida parecia definida. A Escócia pouco atacava até que, já aos 41, Leigh Griffiths cobrou falta com perfeição e empatou o duelo. Parecia replay: três minutos depois, o mesmo atacante do Celtic bateu nova falta no ângulo e virou o jogo.

O gol levou ao delírio jogadores e torcedores escoceses. Mas, já no último minuto, o time mandante tentou puxar contra-ataque, perdeu a bola no meio-campo e, após longo lançamento na área, Harry Kane apareceu nas costas da defesa para empatar o impactante confronto.

Ainda neste sábado, também pelo Grupo F, a Eslovênia aproveitou o apoio de sua torcida, confirmou o favoritismo e venceu Malta por 2 a 0, em Ljubljana, com gols de Josip Ilicic e Milivoje Novakovic.

Os resultados mantiveram a Inglaterra na liderança da chave com 14 pontos, três a mais do que a Eslovênia e cinco do que a Eslováquia, que ainda neste sábado encara a Lituânia. Já a Escócia tem oito e Malta não somou nenhum.