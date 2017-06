Inflação ao consumidor cai 0,1% em maio ante abril na zona do euro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro recuou 0,1% em maio na comparação com o mês anterior, mas avançou 1,4% na comparação anual, segundo a autoridade estatística da União Europeia, a Eurostat. Os números vieram em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O núcleo da inflação ao consumidor, que retira itens voláteis como alimentos e energia, registrou queda mensal de 0,1% e alta anual de 0,9% em maio. A meta para a inflação da zona do euro do Banco Central Europeu (BCE) é de pouco menos de 2%. (Gabriel Bueno da Costa, com informações da Dow Jones Newswires – gabriel.costa@estadao.com)