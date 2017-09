Índice alemão Ifo de sentimento das empresas cai a 115,2 em setembro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu para 115,2 em setembro, de 115,9 em agosto, segundo pesquisa do instituto alemão Ifo conduzida antes das eleições parlamentares do país, realizadas ontem. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam estabilidade do indicador, a 115,9.

Apesar da queda, o índice permanece bem acima de sua média de longo prazo, de 102,1, o que significa que a maior economia da Europa começa seu novo período legislativo com “fortes ventos favoráveis”, avaliou o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

A pesquisa, no entanto, não reflete o resultado da eleição de domingo, que mostrou significativa queda no apoio à aliança conservadora da chanceler alemã, Angela Merkel, e a ascensão do partido de extrema-direita, conhecido pela sigla AfD.

Apenas o subíndice de condições atuais do Ifo recuou para 123,6 em setembro, de 124,7 em agosto. Já o subíndice sobre as expectativas das empresas para os próximos seis meses diminuiu neste mês a 107,4, de 107,8 em agosto.

O Ifo entrevista cerca de 7.000 empresas dos setores de manufatura, construção, atacado e varejo para sua pesquisa mensal. Fonte: Dow Jones Newswires.