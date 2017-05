Índia dá ao banco central mais poderes para lidar com empréstimos inadimplentes

O governo da Índia emitiu um decreto executivo nesta sexta-feira que dá ao banco central do país mais poder para enfrentar o crescente problema dos empréstimos inadimplentes. O texto diz que os ativos com problemas no sistema bancário atingiram “níveis inaceitavelmente altos e urgentes medidas são necessárias para sua resolução”.

A nova lei temporária emenda algumas seções da Lei de Regulação Bancária e dá mais poder ao Banco Central da Índia para emitir novas diretivas aos bancos comerciais para resolver o problema dos empréstimos inadimplentes. A nova lei também permite que o BC incentive bancos a negociar com os credores em um esforço para acelerar a recuperação da dívida.

A medida é voltada a melhorar os balanços dos bancos, afetados por empréstimos inadimplentes de projetos muito ambiciosos nas áreas de aço, têxtil e energia. A Índia é uma das economias que mais crescem no mundo, mas suas maiores companhias fizeram muitos empréstimos em épocas melhores e agora enfrentam dificuldades para saldá-los.

Esse quadro deixa as companhias mais cautelosas e também impede que os bancos emprestem mais. Fonte: Dow Jones Newswires.