Independiente bate Tucumán e é o 1º time classificado às quartas da Sul-Americana

A Copa Sul-Americana conheceu nesta terça-feira o seu primeiro time classificado às quartas de final. Ele é o Independiente, da Argentina, o maior vencedor da Copa Libertadores com sete títulos na história, que em seu estádio, o Libertadores de América, em Avellaneda, na região da Grande Buenos Aires, derrotou o Atlético Tucumán por 2 a 0, revertendo a derrota por 1 a 0 da partida de ida.

Com a classificação assegurada, o Independiente agora terá de esperar para conhecer o seu adversário nas quartas de final. Ele sairá do confronto entre Nacional, do Paraguai, e Estudiantes, também da Argentina. No jogo de ida, em Assunção, os paraguaios venceram por 1 a 0 e terão a vantagem do empate na volta, que será no próximo dia 19, na cidade de La Plata.

Em outro jogo desta terça-feira, Cerro Porteño e Junior Barranquilla empataram sem gols no estádio La Olla, em Assunção, no duelo de ida das oitavas de final. A volta na Colômbia será no próximo dia 19 e o vencedor deste confronto jogará nas quartas contra quem passar de Sport e Ponte Preta, que iniciarão o mata-mata nesta quarta-feira no Recife.