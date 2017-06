Incêndio consome prédio residencial de 27 andares em Londres

Um incêndio de grandes proporções consumiu um prédio residencial de 27 andares em Londres, na área de North Kensington, na madrugada desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo teria atingido do segundo até o último andar do edifício.

Os 200 bombeiros que combatem o fogo estão evacuando o prédio e, até o momento, 2 pessoas que inalaram fumaça foram levadas a hospitais. A causa do incêndio é desconhecida e não está claro se há pessoas presas no edifício em chamas. Testemunhas afirmam terem visto alguns moradores fazerem uma corda de lençóis para descer pelo lado de fora do prédio. Fonte: Associated Press.