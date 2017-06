Ilan Goldfajn dá palestra e tem reuniões em SP na segunda-feira

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, dará palestra na próxima segunda-feira, 19, em São Paulo, em encontro com investidores organizado pelo Bradesco. O evento começa às 9 horas e será fechado à imprensa.

Depois, ainda pela manhã, Goldfajn tem reunião com executivos do Banco Tokyo-Mitsubishi UFJ. À tarde, encontra-se com Marcelo Mendes, diretor de Renda Fixa da Bahia Asset e, na sequência, conversa por videoconferência com executivos da Pimco. Por fim, Goldfajn tem reunião com executivos da Itaú Asset Management.

Também em São Paulo, o diretor de Política Monetária, Reinaldo Le Grazie, tem pela manhã reunião com representantes da Absolute Investimentos. Depois, encontra-se com representantes do Banco Safra. À tarde, Le Grazie tem reunião com grupo de investidores, liderada pelo Itaú BBA.

Em Brasília, o diretor de Relacionamento Institucional, Isaac Sidney, participa à tarde de cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o BC e o Instituto Internacional Acadêmico de Mediação (IIAMA), no edifício-sede do Banco Central.

Também em Brasília, o diretor de Administração, Luiz Edson Feltrim, tem pela manhã reunião sobre “Meio Circulante” com Leandro Daiello Coimbra, diretor-geral da Polícia Federal. À tarde, ele encontra-se com Carlos Hamilton, vice-presidente do Banco do Brasil. Depois, Feltrim também participa da assinatura do acordo com o IIAMA.

Em Xangai, na China, o diretor de Assuntos Internacionais, Tiago Couto Berriel, participa da “3ª Reunião de Ministros de Fazenda e Presidentes de Bancos Centrais do bloco dos Brics (FM & CBG)”, sob a presidência chinesa. O evento é fechado à imprensa. À tarde, vai a reunião do Conselho Diretor do Acordo Contingente de Reservas (CRA dos Brics). À noite, Berriel viaja para o Reino Unido.