Ilan: crescimento do consumo é calcado em bases sólidas

Depois de ter mostrado dados que confirmam a saída da economia da crise, o presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse ser importante observar os dados de atividade nos próximos meses. “É importante para que possamos verificar o ritmo de recuperação econômica que se desenha”, afirmou Ilan, em evento da revista IstoÉ Dinheiro, na noite desta quinta-feira, 14, em São Paulo.

Para o presidente do BC, o crescimento do consumo tem sido instrumental para a retomada da economia. A rápida queda da inflação, de acordo com ele, elevou o poder de compra da população e ajuda a explicar essa recuperação via consumo.

“Esse é um movimento calcado em bases mais sólidas que no passado, pois baseia-se num aumento provavelmente permanente de renda e na redução do endividamento das famílias ocorrido nos últimos dois anos. Dessa forma, após dois anos de recessão causados pelos excessos cometidos no passado, a recuperação da economia deve-se também a reorientação da política econômica e a determinação da política monetária na queda da inflação”, disse.

“Não obstante a recomposição do poder de compra e recuperação do consumo, a retomada dos investimentos é o próximo passo esperado para gerarmos crescimento sustentável no médio e longo prazo. Os esforços do governo na área de infraestrutura e na privatização são alicerces importantes para esse crescimento sustentável”, afirmou o presidente do BC.

Para Ilan, a retomada gradual da atividade ocorre num contexto de alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na taxa de desemprego.