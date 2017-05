IEA: superávit da balança comercial paulista até abril é de US$ 4,14 bi

São Paulo, 23/5 – A exportação do agronegócio paulista alcançou US$ 5,82 bilhões nos primeiros quatro meses deste ano, o que corresponde a um aumento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado (US$ 5,60 bilhões). Já as importações do setor no período subiram 12%, saindo de US$ 1,50 bilhão para US$ 1,68 bilhão.

Com isso, o saldo comercial do agronegócio paulista no primeiro quadrimestre deste ano foi superavitário em US$ 4,14 bilhões, aumento de 1% ante 2015 (US$ 4,10 bilhões). A análise é do pesquisador José Roberto Vicente, do Instituto de Economia Agrícola (IEA/Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

O pesquisador destaca que as importações paulistas nos demais setores, excluindo o agronegócio, somaram US$ 15,01 bilhões para exportações de US$ 9,61 bilhões, gerando um déficit externo agregado de US$ 5,40 bilhões. Ou seja, o comércio exterior paulista seria bem mais deficitário não fosse o desempenho do agronegócio.

Em relação ao agronegócio brasileiro, as exportações setoriais de São Paulo no primeiro quadrimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2016 representaram 19,9%, o mesmo porcentual ante 2016, enquanto as importações representaram 34,7%, sendo 2,8 ponto porcentual inferior à representatividade verificada no ano anterior.