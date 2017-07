Ibovespa sobe 0,60% com negócios reduzidos por véspera de feriado em NY

A liquidez reduzida foi a principal característica da Bovespa neste primeiro pregão de julho, especialmente após as 14h, quando as bolsas de Nova York fecharam antecipadamente, em virtude do feriado da independência dos Estados Unidos. O viés positivo deixado pelos mercados norte-americanos se sustentou na bolsa brasileira até o final do dia, mas com pouco vigor. O índice Bovespa terminou esta segunda-feira, 3, aos 63.279,58 pontos, em alta de 0,60%, depois de ter subido até 0,70% na máxima do dia. Os negócios somaram R$ 4,7 bilhões.

A alta do dia foi garantida pelas ações da Vale e do setor financeiro, uma vez que os papéis da Petrobras perderam fôlego na última hora de negociação, apesar da alta dos preços do petróleo. Ao final dos negócios, Vale ON e PNA ganharam 2,24% e 1,86%, respectivamente, Entre os bancos, Santander Brasil (+2,12%) e Banco do Brasil ON (+1,38%) foram destaques.

O cenário político interno também contribuiu como fator positivo, visto que o noticiário foi escasso e relativamente tranquilo. Contribuíram as recentes vitórias do presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal (STF): o abrandamento da prisão do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, o restabelecimento do mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o encaminhamento da ação da Procuradoria-Geral da República diretamente à Câmara. Todas essas decisões, tomadas pelo Supremo na última semana, favoreceram de alguma forma o governo.

O clima de tranquilidade foi quebrado na última hora de negociação, com a notícia da prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, no âmbito da Operação Cui Bono, da Polícia Federal. A prisão preventiva foi baseada nos depoimentos do operador Lúcio Funaro e do empresário e delator Joesley Batista. A operação Cui Bono investiga a existência de práticas criminosas na liberação de créditos e investimentos por parte de duas vice-presidências da Caixa Econômica Federal: a de Gestão de Ativos de Terceiros (Viter) e a de Pessoa Jurídica. Uma das vice-presidências era ocupada por Geddel.

Com a notícia, o Ibovespa chegou a desacelerar pontualmente o ritmo de alta, mas recuperou-se em seguida. O bom desempenho dos mercados de câmbio e juros também contribuiu para o pregão positivo no mercado de ações. Entre as ações que fazem parte do índice, as maiores altas foram de Qualicorp ON (+3,87%) e JBS ON (+3,06%). As quedas mais significativas ficaram com Pão de Açúcar PN (-2,26%) e Natura ON (-2,10%).