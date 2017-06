Ibope: beneficiários de planos fazem exames e consulta com maior frequência

Beneficiários de planos de saúde fazem exames e consulta mais frequentemente do que pessoas sem acesso ao sistema privado, de acordo com pesquisa do Ibope Inteligência feita a pedido do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Enquanto 42% dos beneficiários fazem consulta por rotina ou prevenção, essa fatia é de apenas 25% entre quem não tem plano.

Além de irem a consultas com mais frequência, os beneficiários também realizam mais exames de rotina. Entre os brasileiros que contam com um plano de saúde, nos últimos 12 meses, 81% mediram a pressão arterial, 69% mediram os índices de glicemia, 72% o colesterol e 70% o triglicérides. Entre o os não beneficiários, os números são notadamente menores: 69% mediram a pressão, 48% a glicemia, 46% o colesterol e 43% o triglicérides.

De acordo com o levantamento, a satisfação dos usuários com os planos tem aumentado. Entre os 3,2 mil entrevistados, 80% dos que possuíam plano de saúde se disseram “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com seus planos. O resultado representa um crescimento de 5 pontos porcentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em 2015.

A pesquisa destaca que o plano de saúde é um fator decisivo também na hora de aceitar um emprego. Para 97% dos entrevistados, a oferta desse benefício é considerada “importante” (16%) ou “muito importante” (79%) para decidir entre um trabalho ou outro.