IAC lança novas variedades adaptadas de cana ao Centro-Oeste

Ribeirão Preto, 20/9 – O Instituto Agronômico (IAC) de Campinas (SP) lança na quinta-feira, 21, três novas variedades de cana-de-açúcar adaptadas para o ambiente de produção principalmente do Centro-Oeste do Brasil e com produtividade superior às plantas mais utilizadas pelo setor.

As variedades IACCTC05-8069, IACCTC07-8008 e IACCTC07-8044, serão apresentadas em Goianésia (GO), na Usina Jalles Machado, parceira do instituto de pesquisa paulista no desenvolvimento das cultivares.

Segundo o IAC, as três variedades foram selecionadas para se adaptarem às características regionais, que incluem déficit hídrico acentuado e solos desfavoráveis para produção.

A produtividade agrícola desses três materiais, de acordo com os pesquisadores, é 11% a 16% superior à da RB867515, a variedade mais cultivada no Centro-Sul do Brasil.

Além do Centro-Oeste, as novas variedades também podem ser cultivadas no oeste e norte do Estado de São Paulo, regiões que também apresentam restrições semelhantes. Este é o vigésimo lançamento de variedades de cana do IAC.