Homem morre atropelado por ônibus no Capão Redondo

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na Estrada de Itapecerica, próximo à Avenida Carlos Lacerda, no bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira, 16. A vítima ficou presa sob o veículo e os bombeiros chegaram a trabalhar no resgate por quase uma hora. Quando o coletivo foi erguido, por volta das 6h20, foi constatado que o homem não havia resistido.

A Estrada de Itapecerica está totalmente bloqueada no sentido bairro para os trabalhos de resgate e movimentação de viaturas. Há desvios no entorno e o trânsito é lento nos dois sentidos.

A perícia vai trabalhar no local para identificar a vítima e investigar as circunstâncias do acidente.