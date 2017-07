WASHINGTON, 7 JUL (ANSA) – Um homem invadiu uma unidade do banco Wells Fargo em Atlanta, nos Estados Unidos, e está fazendo os clientes do local como reféns, informa a polícia. Ele telefonou para uma emissora de TV da cidade e informou que tem uma bomba consigo. As forças de segurança estão no local e pedem para as pessoas evitarem a área. (ANSA)