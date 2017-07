Homem bate próprio recorde e come 72 cachorros-quentes em 10 minutos

Joey Chestnut, um homem de 33 anos que é capaz de engolir grandes quantidades de alimentos em pouco tempo, ganhou nesta terça-feira pela décima vez o concurso de cachorros-quentes de Coney Island, nos Estados Unidos, ao comer 72 salsichas em 10 minutos.

Este californiano de 104 quilos bateu nesta terça-feira sua própria marca de 2016 (70 cachorros-quentes) e entrou para a história desse concurso organizado desde 1916 no Luna Park do Brooklyn, por ocasião do aniversário da independência dos Estados Unidos.

Seu recorde pessoal – e mundial – é ainda mais alto: 73,5 cachorros-quentes em 10 minutos durante um teste de qualificação.

O organizador da competição, George Shea, descreveu Chesnut como “o herói americano” por excelência, “uma encarnação da liberdade e do ideal americano”.

Suado, o vencedor disse a jornalistas depois de sua apresentação que é “apenas um cara que gosta de comer”. “Tenho sorte, viajo pelo mundo todo, como e faço as pessoas sorrirem.

As cenas não são recomendáveis para quem tem estômago sensível: para facilitar a mastigação, os 18 finalistas molham o pão na água e apertam os cachorros-quentes com os dedos até engolir o último farelo, levantando a cabeça para ajudar a passagem do alimento.

A mulher que mais comeu cachorros-quentes neste 4 de julho foi Miki Sudo, que engoliu 41 em dez minutos.