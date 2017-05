Holandês Tom Dumoulin vence edição nº100 do Giro dïItalia

MILÃO, 28 MAI (ANSA) – O holandês Tom Dumoulin venceu o cronômetro nos minutos finais do Giro d’Italia e venceu neste domingo (28) a edição número 100 da prova de ciclismo. Na última etapa do Giro, de Monza a Milão, Dumoulin partiu da quarta posição, apenas 53 segundo atrás do líder, o colombiano Nairo Quintana, que ficou com o 2º lugar na classificação geral.

O holandês também derrotou o campeão da prova, o italiano Vincenzo Nibali, que ficou com o 3º lugar.

Tom Dumoulin, de 26 anos, é o primeiro ciclista holandês a vencer o Giro d’Italia. “É inacreditável esta vitória, não sei o que dizer, é um sonho para mim”, confessou o atleta. (ANSA)