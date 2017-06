Herói no Santos, Vanderlei admite ‘bom momento’ e sonha com seleção

O goleiro Vanderlei mais uma vez foi o grande destaque do Santos. Na última quarta-feira, fechou o gol no clássico diante do Palmeiras e garantiu o triunfo por 1 a 0 com uma grande atuação na Vila Belmiro, principalmente no segundo tempo. Elogiado, ele tenta desconversar sobre uma possível ida à seleção brasileira, mas admite o sonho.

“Tenho que manter a naturalidade. Há um bom momento individualmente, mas o que manda é o coletivo. Desde que eu cheguei no Santos, estou fazendo um bom trabalho. Agora se fala mais sobre convocação por causa de vocês da imprensa. Mas o Brasil tem grandes goleiros. Se eu manter a regularidade, vão me observar”, declarou nesta quinta-feira.

A grande atuação do goleiro garantiu ao Santos a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, subindo agora para a quinta colocação, com 12 pontos. Vanderlei reconheceu que a própria equipe vive bom momento, mas alertou para as oscilações na competição.

“O Brasileiro é muito equilibrado. Todos oscilam, até os favoritos. Mas a oscilação tem que ser curta. Ficamos felizes pelo carinho da torcida, mas tem que continuar mostrando trabalho. Assim, todos vão estar do seu lado. Temos que nos empenhar ao máximo. Queremos nos tornar ídolos, com títulos”, considerou.

Em boa fase, o Santos voltou aos treinos nesta quinta-feira e iniciou a preparação para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe vai receber a Ponte Preta, às 21 horas, no Pacaembu.