Heineken avaliará distribuição após compra da Brasil Kirin ser aprovada no Cade

Após o anúncio da aquisição da Brasil Kirin, a Heineken afirmou que vai aguardar a conclusão do negócio antes de tratar de próximos passos na operação brasileira, incluindo a parceria de distribuição com o sistema Coca-Cola. Segundo a companhia, a parceria continua enquanto o negócio com a Brasil Kirin não for avaliado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo informou a Heineken em resposta a questionamento do Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), uma vez que o negócio com a Brasil Kirin se concretize, a companhia vai analisar sua futura rota e dará detalhes adicionais. Segundo informou a Heineken em comunicado ao mercado, a Brasil Kirin tem cerca de 2% do mercado de refrigerantes brasileiro, onde atua com marcas como a Itubaína. A Heineken, porém, tem um acordo de distribuição com o sistema Coca-Cola e não está claro se esse relacionamento deverá se manter após a aquisição da Brasil Kirin.