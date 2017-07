Harden renova com o Rockets e assina contrato recorde na NBA

O “Barba” agora tem o maior contrato da NBA. Neste sábado, o Houston Rockets anunciou a extensão do contrato de James Harden por mais quatro anos e US$ 160 milhões (aproximadamente R$ 525 milhões), dando-lhe um acordo total de seis anos com garantia de receber US$ 228 milhões (R$ 748 milhões).

Com Harden ainda com os dois anos iniciais de contrato em vigor, a extensão não afetará a postura agressiva na busca de agentes livres, com o Rockets tentando se tornar uma ameaça ao Golden State Warriors, o atual campeão da liga.

“Desde que chegou em Houston, James exibiu uma incrível ética de trabalho, desejo de ganhar e paixão por ser o melhor, o que o torna uma super estrela única e talentosa na história do esporte”, disse o proprietário do Rockets, Leslie Alexander, em um comunicado emitido pela equipe. “Além disso, o compromisso que demonstrou com nossa organização, a cidade de Houston e os fãs do Rockets em todo o mundo fazem dele um líder perfeito em nossa busca por outro campeonato”.

Harden está saindo de sua melhor temporada. Com o técnico Mike D’Antoni, Harden teve médias de 29,1 pontos, 11,2 assistências e 8,1 rebotes, terminando em segundo na votação de MVP, atrás apenas de Russell Westbrook, seu ex-companheiro no Oklahoma City Thunder.

O brilho de Harden ajudou o Rockets a superar a decepção no ano anterior, quando tinha Dwight Howard, tendo vencido 55 de 82 jogos na temporada regular e batendo o Thunder, de Westbrook, na primeira rodada dos playoffs.

“Houston é minha casa. O senhor Alexander mostrou que ele está totalmente comprometido com a vitória e os meus companheiros de equipe, e eu vamos continuar trabalhando para melhorar e competir pelo título”, disse Harden.

Após ver o Rockets perder nas semifinais da Conferência Oeste para o San Antonio Spurs, o gerente-geral Daryl Morey tem agido para melhorar o time. Em uma troca, reforçou a equipe com Chris Paul, além de ter assinado com P.J. Tucker e renovado com o brasileiro Nenê.