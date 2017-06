Hamilton vibra com sexta vitória no Canadá e Ricciardo toma champanhe na bota

O britânico Lewis Hamilton alcançou nesta domingo a sua sexta vitória em um GP do Canadá de Fórmula 1. Foi no circuito de Montreal que o atual piloto da Mercedes obteve sua primeira pole e seu primeiro triunfo na carreira, ambos em 2007.

“É especial para mim. E é incrível poder repetir as vitórias aqui”, comentou. O tricampeão mundial aproveitou também para destacar o trabalho impecável da equipe. “Todo o trabalho feito depois de Mônaco… Tivemos que quebrar a cabeça e trabalhar juntos e foi o que fizemos”, emendou.

Hamilton chegou para o GP do Canadá 25 pontos atrás de Sebastian Vettel na classificação do Mundial de Pilotos. Deixa a cidade de Montreal a apenas 12 pontos de distância. “Trabalho com gente fantástica e sou uma pequena parte dessa engrenagem. Esperamos continuar assim no resto da temporada”, projetou.

CHAMPANHE NA BOTA – O pódio da etapa deste domingo teve uma cena inusitada. O australiano Daniel Ricciardo terminou em terceiro lugar e bebeu a champanhe na própria bota. Uma comemoração típica de seu país, segundo o piloto. Até aí não seria uma novidade, pois ele já havia feito isso no GP da Alemanha, no ano passado.

Desta vez, no entanto, ele desafiou o ator Patrick Stewart, que ganhou fama por interpretar o Professor Xavier no filme X-Men, para fazer o mesmo. E o pior é que Stewart topou o convite e tomou champanhe na bota de Ricciardo.