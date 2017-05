Halep, Svitolina e Radwanska vencem na estreia e Konta cai em Roland Garros

No terceiro dia de disputa de Roland Garros, quatro tenistas do Top 10 do ranking da WTA entraram em quadra nesta terça-feira, mas apenas três delas se deram bem: Simona Halep, Elina Svitolina e Agnieszka Radwanska. O trio avançou para a segunda rodada em Paris, enquanto a britânica Johanna Konta já deixou a disputa.

Halep, a número 4 do mundo, não foi atrapalhada por uma recente lesão no tornozelo e superou com segurança a eslovaca Jana Cepelova, a 89ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1 hora e sete minutos. Vice-campeã em Roland Garros em 2014, Halep agora terá pela frente a alemã Tatjana Maria (102ª).

Número 6 do mundo, a ucraniana Elina Svitolina está garantida na segunda rodada de Roland Garros depois de bater por 6/4 e 6/3 a casaque Yaroslava Shvedova, 45ª colocada no ranking e que já avançou duas vezes às quartas de final em Paris.

A ucraniana é um dos destaques da temporada, com três títulos conquistados, incluindo o do Torneio de Roma, um dos principais eventos preparatórios para o Grand Slam parisiense. E a sua próxima adversária em Roland Garros vai ser a búlgara Tsvetana Pironkova.

Com extrema facilidade, a polonesa Agnieszka Radwanska, a número dez do mundo, aplicou um duplo 6/1 na francesa Fiona Ferro na sua estreia em Roland Garros. Na segunda rodada, ela terá pela frente a belga Alison Van Uytvanck.

Depois de um ótimo início, Konta, a número 8 do mundo, levou a virada e perdeu para a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a 109ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/2) e 6/4. Esta foi a terceira vez seguida em que a britânica caiu na estreia em Roland Garros, sendo que ela nunca venceu um jogo da chave principal do evento em Paris. A taiwanesa agora vai duelar com a norte-americana Taylor Townsend.

Após perder os seus quatro jogos anteriores em quadras de saibro em 2017, a norte-americana Madison Keys, a número 13 do mundo, venceu pela primeira vez no piso na temporada ao bater a australiana Ashleigh Barty (76ª) por 6/3 e 6/2. Sua próxima rival em Paris será Petra Matric, da Croácia.

Também nesta terça-feira, as francesas Chloe Paquet, Caroline Garcia e Alize Cornet, a letã Anastasija Sevastova, a russa Daria Kasatkina, a canadense Eugenie Bouchard, as checas Marketa Vondrousova e Barbora Strycova, a espanhola Carla Suárez Navarro e a romena Sorana Cirstea triunfaram pela primeira rodada de Roland Garros.