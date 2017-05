Halep e Cibulkova confirmam favoritismo e avançam em Madri

A eslovaca Dominika Cibulkova confirmou o favoritismo neste domingo e avançou à segunda rodada do Torneio de Madri, disputado no saibro, na Espanha. Quarta cabeça de chave e quinta colocada no ranking da WTA, ela superou a sérvia Jelena Jankovic (ex-número 1 do mundo e atual 56ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 7/5.

Sua próxima adversária será a francesa Oceane Dodin, 63ª do mundo, que também neste domingo avançou ao superar a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Outra tenista a confirmar o favoritismo foi a romena Simona Halep, terceira cabeça de chave e quarta do mundo. Com extrema tranquilidade, ela superou a checa Kristyna Pliskova – algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia no Torneio de Praga, nesta semana – por 6/1 e 6/2. Sua próxima adversária será a italiana Roberta Vinci.

Décima favorita, a dinamarquesa Caroline Wozniacki também avançou ao superar a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1 – com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/4 – e desafia agora a espanhola Carla Suarez Navarro, que derrotou a chinesa Peng Shuai por 3/6, 7/5 e 6/0.

Mantendo o bom desempenho das favoritas, a checa Barbora Strycova até teve dificuldades diante de sua compatriota Lucie Safarova, mas ganhou de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3. A 15ª cabeça de chave enfrenta agora a espanhola Lara Arruabarrena.

Já a decepção deste domingo ficou com a espanhola Garbiñe Muguruza, quinta favorita, que foi atropelada pela suíça Timea Bacsinszky e caiu por 6/1 e 6/3. Já a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 13ª pré-classificada, também decepcionou e perdeu para a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 1 – com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7/5). Foi o mesmo placar da derrota da ucraniana Elina Svitolina, 11ª cabeça de chave, eliminada pela chinesa Zheng Saisai por 2/6, 7/6 (7/4) e 6/3.

Ainda neste domingo, a checa Katerina Siniakova massacrou a francesa Pauline Parmentier, por 6/1 e 6/0, e tenta manter o embalo diante da alemã Angelique Kerber, vice-líder do ranking mundial.

Fechando a rodada, a sueca Johanna Larsson, a norte-americana Coco Vandeweghe e a colombiana Mariana Duque avançaram ao superarem, respectivamente, a italiana Francesca Schiavone, a estoniana Anett Kontaveit e a alemã Julia Goerges.