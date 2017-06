Guerrero marca em Gatito e Peru derrota Paraguai em duelo amistoso

Quatro dias depois de se enfrentarem no clássico entre Flamengo e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, Guerrero e Gatito Fernández estiveram frente a frente mais uma vez nesta quinta-feira. E se naquela ocasião o goleiro levou a melhor e segurou o 0 a 0, agora, o atacante foi mais feliz e marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Peru sobre o Paraguai em amistoso na cidade de Trujillo.

A torcida que lotou o Estádio Mansiche pôde comemorar a vitória no segundo tempo. Em cobrança de falta da intermediária, aos 29 minutos, o atacante do Flamengo acertou belo chute, a bola ainda desviou de leve na barreira e morreu no ângulo direito de Gatito, que não alcançou.

O duelo, aliás, foi repleto de jogadores conhecidos do torcedor brasileiro. Do lado peruano, além de Guerrero, foram titulares o também flamenguista Miguel Trauco e o são-paulino Cueva. Já pelo lado paraguaio, Gatito começou no banco e entrou no segundo tempo, enquanto o corintiano Ángel Romero foi titular.

O Peru ainda disputará um outro amistoso nos próximos dias, terça-feira que vem, diante da Bolívia, novamente em casa. Já o Paraguai só volta a campo no fim de agosto, dia 30, quando encara o Chile fora de casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.