Guarani vence o ABC em jogo com falta de luz e volta à liderança da Série B

O Guarani segue fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo atuando fora de casa neste sábado, no estádio Frasqueirão, em Natal, surpreendeu o ABC e venceu por 1 a 0, pela 11.ª rodada da competição. O jogo, marcado para 19 horas, começou com uma hora de atraso devido a uma queda de energia elétrica no local da partida.

O resultado foi justo e recolocou o time paulista na liderança com 22 pontos, igual ao Juventude, que tem uma vitória a menos: 7 a 6. O ABC está na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com apenas 12 pontos.

O Guarani dominou todo o primeiro tempo e exigiu muitas defesas do goleiro Edson. Logo aos cinco minutos, Evandro arrancou com a bola e tocou para Bruno Nazário. O meia só ajeitou para Eliandro, que soltou uma bomba na direção do gol, mas o goleiro Edson estava esperto para fazer a intervenção.

A resposta do ABC veio apenas aos 26 minutos. A jogada saiu rápida pela direita e o cruzamento passou por todo mundo até chegar em Dalberto, que chutou forte, mas errou o alvo. Aos 29, Edson precisou trabalhar de novo. Bonita trama de passes dos atacantes do Guarani e Diego Jusssani fez o pivô para que Bruno Nazário chutasse rasteiro, mas o goleiro conseguiu chegar na bola e defender.

O time potiguar melhorou no segundo tempo. Aos 10 minutos, Erivélton arriscou um chute forte da entrada da área e, para a sorte de Leandro Santos, a bola subiu demais e tirou tinta do travessão. O clube campineiro ainda passou por mais um perigo aos 25. Em cobrança de falta, Echeverría conseguiu passar a bola por cima da barreira, mas foi um pouco alta demais e, apesar de assustar Leandro Santos, foi por cima.

Outra boa oportunidade da segunda etapa foi do Guarani. Aos 31 minutos, Bruno Nazário levantou uma cobrança de falta para dentro da área e Claudinho desviou de peixinho, que passou ao lado da trave esquerda.

De tanto insistir, o time de Campinas (SP) conseguiu o seu gol. Aos 35 minutos, Lenon apareceu como “jogador-surpresa”, invadiu a área e soltou uma bomba, sem qualquer chance de defesa para Edson. Depois disso, não houve mais jogo. O Guarani se fechou e deixou o tempo passar.

O ABC volta a campo já nesta terça-feira, às 21h30, contra o Náutico, novamente no estádio Frasqueirão. O Guarani atua no próximo sábado, às 19 horas, diante do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). As partidas serão válidas pela 12.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 x 1 GUARANI

ABC – Edson; Levy, Oswaldo, Cleiton e Marquinhos; Anderson Pedra, Felipe Guedes, Erivélton (Nando) e Gegê (Zotti); Dalberto e Caio Mancha (Echeverría). Técnico: Geninho.

GUARANI – Leandro Santos; Lenon, Diego Jussani, Genílson e Salomão; Auremir, Evandro, Richarlyson (Luis Fernando) e Bruno Nazário (Juninho); Bryan Samúdio e Eliandro (Claudinho). Técnico: Oswaldo Alvarez (Vadão).

GOL – Lenon, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Felipe Guedes (ABC).

CARTÃO VERMELHO – Cleiton (ABC).

ÁRBITRO – Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA – R$ 25.580,00.

PÚBLICO – 2.551 pagantes.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).