Guarani sofre gol no último minuto e empata por 2 a 2 com o Boa pela Série B

Na partida que abriu a 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani teve a vitória nas mãos contra o Boa, em pleno estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), mas sofreu o empate por 2 a 2 no último minuto do tempo regulamentar. Resultado ruim para os dois times.

A vitória significaria a aproximação do G4, mas com o empate as duas equipes seguem empatadas, agora com 33 pontos, ocupando as 10.ª e a 11.ª posições na tabela de classificação. O time paulista fica na frente porque tem nove vitórias, uma a mais do que os mineiros.

O jogo começou equilibrado e com os dois times encontrando espaços para criar chances de perigo. Enquanto o Boa utilizava a velocidade para surpreender o adversário em contra-ataques, o Guarani apostava nas bolas paradas, explorando o retorno do experiente meia Fumagalli, que retornou após 32 dias sem atuar.

Quando a partida já parecia se encaminhar para o intervalo com o placar inalterado, aos 41 minutos, Rodolfo marcou um lindo gol, deixando os mandantes em vantagem. O atacante recebeu na direita e puxou para dentro. Arriscou de longa distância e acertou o ângulo esquerdo alto do goleiro Vagner.

A reação do Guarani ocorreu logo no segundo minuto da etapa final em lance polêmico. Lenon cruzou para Rafael Silva, que colocou a mão na bola, mas o árbitro paranaense Rafael Traci acusou um empurrão no atacante. Fumagalli cobrou com categoria e empatou a partida, marcando o seu quinto gol na Série B.

O gol deu novo ânimo ao time paulista, que cresceu de rendimento e chegou à virada aos 22 minutos. Fumagalli cruzou buscando a entrada de Rafael Silva, mas o lateral-direito Ruan se antecipou e acabou marcando contra. A bola tocou na sua canela e ainda bateu na trave antes de entrar.

Nos minutos finais, o Boa partiu para o ataque e imprimiu uma pressão até empatar com mais um gol de Rodolfo, já aos 44 minutos. Ruan, em posição de impedimento, recebeu na direita cruzou para o atacante completar e garantir o empate por 2 a 2.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Paraná, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 25.ª rodada da Série B. No próximo dia 22, uma sexta-feira, o Boa visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

BOA 2 x 2 GUARANI

BOA – Fabrício; Ruan, Douglas Assis, Júlio Santos e Paulinho; Escobar, Diones (Juninho) e Thaciano; Fellipe Mateus, Rodolfo e Reis (Casagrande). Técnico: Nedo Xavier.

GUARANI – Vagner; Lenon, Ewerton Páscoa, Willian Rocha (Diego Jussani) e Richarlyson; Evandro, Betinho, Bruno Nazário, Fumagalli (Pablo Oliveira) e Paulinho (Kevin); Rafael Silva. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS – Rodolfo, aos 41 minutos do primeiro tempo; Fumagalli (pênalti), aos 2, Ruan (contra), aos 22, e Rodolfo, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Reis (Boa); Ewerton Páscoa e Betinho (Guarani).

ÁRBITRO – Rafael Traci (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).