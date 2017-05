GSI diz que ataque cibernético também ocorreu no Brasil ‘em grande quantidade’

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República divulgou nota com informações a respeito do ataque cibernético global, que afetou 74 países nesta sexta-feira, 12. Segundo a pasta, o ataque também ocorreu no Brasil “em grande quantidade por meio de e-mails com arquivos infectados”.

“Foram confirmados incidentes pontuais em estações de trabalho de servidores do INSS. Até o momento, não há registros e evidências de que a estrutura de arquivos dos órgãos da Administração Pública Federal (APF) tenha sido afetada”, afirma a nota.

O GSI diz que o ataque cibernético trata-se de um programa que sequestra dados de computadores para, em seguida, exigir resgate.

“O GSI, por intermédio do Alerta 02/2017, disponível no endereço eletrônico www.ctir.gov.br, difundiu, de imediato, orientações aos órgãos da APF com o objetivo de mitigar os efeitos negativos dessa ameaça mundial”, destaca a pasta.