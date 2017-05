Grêmio terá força máxima contra Flu para garantir classificação na Copa do Brasil

O elenco do Grêmio realizou, nesta terça-feira, a última atividade antes de encarar o Fluminense na partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil – nesta quarta, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio – no campo das Laranjeiras, sede do adversário, na zona sul da capital carioca.

O técnico Renato Gaúcho – que tem história como jogador e treinador no rival tricolor carioca – liberou as atividades para a imprensa. No entanto, nenhum treino tático foi ministrado. Os jogadores fizeram apenas o tradicional rachão. Maicon, Edilson e Bolaños (contundidos) ficaram em Porto Alegre. O trio deverá voltar somente no fim de semana no jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de não divulgar os titulares antecipadamente, Renato Gaúcho deverá manter a escalação que venceu os cariocas na Arena Grêmio, na semana retrasada, por 3 a 1, de virada. Naquela ocasião, o time saiu jogando com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur e Luan; Ramiro, Pedro Rocha e Lucas Barrios.

Para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio pode até mesmo perder por 1 a 0. Se o time gaúcho fizer um gol, o Fluminense terá de abrir vantagem de três para eliminar o rival. Caso os cariocas igualem o placar de Porto Alegre (3 a 1), a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

Confira a lista dos relacionados pelo técnico Renato Gaúcho no Grêmio:

Goleiros – Leo e Marcelo Grohe

Laterais – Bruno Cortez e Léo Moura

Zagueiros – Bressan, Bruno Rodrigo, Pedro Geromel, Kannemann e Rafael Thyere

Volantes – Arthur, Jaílson, Kaio, Machado e Michel

Meias – Gaston Fernández e Ramiro

Atacantes – Beto da Silva, Everton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios e Pedro Rocha