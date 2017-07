Grêmio esbarra no goleiro Douglas e Avaí surpreende com 2 a 0 em Porto Alegre

Em tarde inspirada do goleiro Douglas Friedrich, o Avaí surpreendeu o Grêmio dentro da arena do rival, em Porto Alegre (RS). Com ao menos oito defesas difíceis, entre elas um pênalti, o goleiro foi protagonista na vitória do time catarinense, por 2 a 0, na tarde deste domingo, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Wellington Simião e o atacante Júnior Dutra marcaram os gols dos visitantes.

Esta foi a terceira derrota consecutiva dos gaúchos no Brasileirão, que havia caído diante de Corinthians e Palmeiras, em ambas ocasiões por 1 a 0, em seus dois compromissos anteriores pela competição. A má sequência afastou ainda mais os gremistas do líder Corinthians. Agora, ocupam a terceira posição, com 22 pontos. Dez a menos que os corintianos e um abaixo do Flamengo, adversário de quinta-feira, no Rio.

Em compensação, o Avaí respira um pouco na classificação, embora continue na zona de rebaixamento, com 12 pontos. Foi a segunda vitória seguida dos catarinenses como visitante. Na décima rodada, já havia surpreendido o Botafogo, por 2 a 0, no Rio.

Como era de se esperar, a partida começou com o Grêmio dominando todas as ações do jogo e acuando o Avaí na defesa. Tanto que o goleiro Douglas Friedrich foi o grande destaque da partida, com ao menos cinco defesas difíceis nos primeiros 45 minutos.

No primeiro tempo, o jogo mais pareceu um treinamento de defesa contra ataque. Foram várias chances criadas pelos gaúchos. Na melhor delas, aos 38 minutos, o atacante Lucas Barríos dominou na área e, na cara do gol, chutou em cima de Douglas.

Na segunda etapa, os donos da casa tiveram uma chance de ouro para abrir o placar. Aos 11 minutos, o volante Wellington Simião tocou a mão na bola na área e arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, aos 13 minutos, o lateral Edílson chutou no meio do gol e o goleiro defendeu.

Sem conseguir superar Douglas, o Grêmio acabou castigado aos 28 minutos. Wellington Simião acertou um lindo chute de fora da área e a bola entrou no ângulo direito do goleiro Léo. Um golaço.

A esta altura, o desespero tomou conta do time gremista. Ao mesmo tempo, sentiu o desgaste da maratona de jogos recentes. O golpe de misericórdia aconteceu aos 39 minutos. O atacante Júnior Dutra recebeu na área, após contragolpe, e só tocou no canto direito do goleiro.

Na próxima quinta-feira, às 19h30, o Grêmio volta a campo para enfrentar o Flamengo, no Luso Brasileiro, no Rio. Enquanto isso, o Avaí recebe o Coritiba, no mesmo dia, às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 0 X 2 AVAÍ

GRÊMIO – Léo; Edílson (Everton), Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur (Miller Bolaños), Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios (Lincoln). Técnico: Renato Gaúcho.

AVAÍ – Douglas Friedrich; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Luan (Wellington Simião), Pedro Castro e Juan (Willians); Joel e Romulo (Júnior Dutra). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS Wellington Simião, aos 28, e Júnior Dutra, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS – Luan (Grêmio); Luan, Pedro Castro, Capa e Wellington Simião (Avaí).

CARTÃO VERMELHO – Joel (Avaí).

RENDA – R$ 960.304,00.

PÚBLICO – 27.222 pagantes (29.268 total).

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).