Grêmio elimina Botafogo em Porto Alegre e vai às semifinais da Libertadores

A partir de gora, o Grêmio é o único representante brasileiro nas semifinais da Libertadores: no jogo decisivo das quartas de final, o time gaúcho eliminou o Botafogo, em Porto Alegre, ao vencer por 1×0, e o Santos foi eliminado na Vila Belmiro pelo Barcelona de Guaiaquil, pelo mesmo placar. Na semifinal, o adversário do Grêmio será o time equatoriano, que jogou a maior parte do segundo tempo com um homem a menos, após a expulsão do autor do gol, Jonatan Alvez.

O gol do Grêmio foi marcado por Lucas Barrios, no segundo tempo. No primeiro jogo que os dois times disputaram pelas quartas de final, no Rio, houve empate de 0x0. Com a derrota, o Botafogo passa a se preocupar apenas com o campeonato brasileiro, assim como o Grêmio, que só voltará a jogar pela Libertadores em outubro.

Nesta quinta-feira, serão definidos os outros dois semifinalistas da Libertadores, com os jogos entre River Plate (ARG) x Jorge Wilstermann (BOL), e Lanús (ARG) x San Lorenzo (ARG). No jogos de ida, o San Lorenzo venceu o Lanús por 2×0, e terá a vantagem do empate ou vitória por qualquer placar para se classificar. O Jorge Wilstermann também ganhou a primeira partida com o River Plate por 3×0 e tem uma vantagem ainda maior na decisão: empate e até derrota por 2×0 classificam o time boliviano.

Sul-Americana

Pela Copa Sul-Americana, nas oitavas de final, o Corinthians foi eliminado na Argentina, ao empatar por 0x0 com o Racing Club, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. No jogo de ida, em São Paulo, houve empate de 1×1 e, por isso, o empate sem gols favorecia o time argentino. Em Campinas (SP), o Sport garantiu a vaga nas quartas de final, ao perder para a Ponte Preta por 1×0, já que venceu a primeira partida em casa, no Recife, por 3×1.

O Flamengo, jogando no Rio, em seu campo, a Ilha do Urubu, na Ilha do Governador, zona norte da cidade, avançou para as quartas de final, ao golear a Chapecoense por 4×0. Na ida, houve empate de 1×1, em Chapecó. Nesta quinta-feira, no Equador, LDU e Fluminense decidem a última vaga nas quartas de final da Sul-Americana.