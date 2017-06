Grêmio derrota o Bahia com gol no final e segue na cola do líder Corinthians

O gol só saiu no final, mas valeu os três pontos. Em um jogo equilibrado, com poucas oportunidades no ataque, o Grêmio derrotou o Bahia por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e se mantém como o principal perseguidor do líder Corinthians na tabela de classificação.

Agora com 15 pontos, o Grêmio segue na segunda colocação e está apenas um ponto atrás do Corinthians, que no último domingo não titubeou e ganhou o clássico contra o São Paulo por 3 a 2. O Bahia, já entrando no ritmo que o técnico Jorginho quer, perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados e está na oitava posição, com nove pontos.

A sétima rodada será neste meio de semana e os dois clubes jogarão na quinta-feira, feriado nacional de Corpus Christi. O Grêmio terá o Fluminense pela frente, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio – antes, na quarta, torcerá por um tropeço do Corinthians contra o Cruzeiro, em São Paulo. O Bahia entrará em campo um pouco mais cedo, às 16 horas, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O jogo começou como esperado. Com mais posse de bola, o Grêmio buscava o ataque e o Bahia se defendia para buscar o contra-ataque – teve dois, com Allione e Zé Rafael, sem levar muito perigo. O atacante gremista mais perigoso foi Pedro Rocha, que teve duas boas chances – um chute forte de fora da área, aos seis minutos, e um colocado, por cobertura, aos 38, que teve boa defesa do goleiro Jean.

Na segunda etapa, o Bahia foi inteligente ao adiantar as suas linhas de marcação e não permitir que o Grêmio armasse as jogadas no meio de campo. A estratégia estava dando certo e um gol só sairia se fosse em alguma jogada de bola parada. E foi isso o que aconteceu aos 40 minutos. Em escanteio cobrado da esquerda, o zagueiro Pedro Geromel desviou de leve na primeira trave e a bola sobrou livre para Cortez no outro lado da meta de Jean. Sem marcação, o lateral-esquerdo só teve o trabalho de empurrar para as redes.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 0 BAHIA

GRÊMIO – Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon (Lincoln), Arthur (Everton) e Ramiro; Luan e Pedro Rocha (Fernandinho). Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA – Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca (Rodrigo Becão) e Matheus Reis; Renê Júnior, Juninho, Allione (Gustavo Ferrareis), Vinícius (Mendoza) e Zé Rafael; Edigar Junio. Técnico: Jorginho.

GOL – Cortez, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Gustavo Ferrareis (Bahia).

ÁRBITRO – Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).