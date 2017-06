Grêmio decide na bola parada, bate Flu no Maracanã e segue na cola do Corinthians

O Grêmio mostrou por que é um dos grandes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. No encerramento da sétima rodada, o time gaúcho foi ao Maracanã para um difícil confronto diante do Fluminense, e mesmo sem ser brilhante taticamente, se aproveitou das jogadas de bola parada para vencer por 2 a 0, com gols de falta de Edílson e Luan.

O resultado mantém a perseguição do Grêmio ao Corinthians. São seis vitórias e 18 pontos para o time gaúcho em 21 partidas, desempenho que lhe dá a vice-liderança, um ponto atrás do rival paulista. Vale lembrar que a única derrota aconteceu no Recife, para o Sport, quando Renato Gaúcho poupou os seus titulares.

Por outro lado, o Fluminense voltou a mostrar problemas de criação e sentiu falta dos desfalques. Com muitas baixas por lesão, o time carioca foi pouco efetivo nesta quinta, acabou facilmente envolvido na marcação gremista e praticamente não assustou o gol de Marcelo Grohe. Assim, parou nos dez pontos, na décima colocação.

Em busca da reabilitação, o Fluminense terá pela frente o clássico com o Flamengo, que será disputado no domingo, às 16 horas, no Maracanã. O Grêmio, por sua vez, volta a campo na segunda-feira, quando terá outro difícil duelo, desta vez contra o Cruzeiro no Maracanã, às 20 horas.

O JOGO – Quando as equipes ainda se ambientavam, o Grêmio saiu na frente em um lance muito feliz de Edílson. Logo aos sete minutos, o lateral arriscou chute direito em cobrança de falta da intermediária. A batida saiu muito veloz e morreu no ângulo direito do goleiro Júlio Cesar, que não alcançou.

O gol fez o Fluminense se lançar à frente, e não demorou para sair o empate, mas foi anulado. Aos 10 minutos, Léo cobrou lateral para a área, Scarpa tocou para Richarlison, que, impedido, bateu para a rede. O auxiliar confirmou o gol em um primeiro momento, mas depois voltou atrás e invalidou.

O lance pareceu esmorecer o Fluminense, que diminuiu o ritmo e não mais incomodou o Grêmio. O time da casa tinha o domínio territorial e a posse da bola, mas não era criativo o suficiente para furar a forte defesa gremista. Somente aos 47, voltou a ser perigoso, em chute de fora da área de Henrique Dourado, que passou rente à trave.

Abel Braga notou a pouca agressividade do Fluminense e voltou do intervalo com o meia Lucas Fernandes na vaga do lateral Léo. A substituição deu certo e pareceu pegar o Grêmio desprevenido. Logo nos primeiros segundos, o jogador mostrou serviço ao tabelar com Scarpa e bater cruzado, com perigo.

O Fluminense ganhou mais corpo no ataque e passou a incomodar mais. O empate poderia ter saído aos quatro, quando Wendel fez linda jogada pela esquerda, foi fazendo fila e tocou para o meio na saída de Grohe. Geromel impediu que ela chegasse em Dourado e Richarlison ficou com a sobra, mas isolou.

As chances perdidas fariam falta, porque o Grêmio encaixou a marcação e voltou a fechar os espaços ao adversário. No contra-ataque, ainda levou perigo em um chute de fora da área de Edílson, que quase marcou aos 14.

O time gaúcho encontrava liberdade para contra-atacar, e foi assim que quase ampliou aos 17. Luan fez fila na intermediária e deu linda enfiada para Arthur, que exigiu grande defesa de Julio Cesar. O rebote ficou com o próprio Luan, que emendou de primeira, para fora.

O atacante gremista começava a aparecer, e foi ele quem decidiu o confronto aos 34 minutos. Fernandinho sofreu falta próxima à área pela esquerda. Luan conversou com Edílson, pediu para bater e foi certeiro: acertou o canto direito de Júlio Cesar, que não alcançou.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 0 X 2 GRÊMIO

FLUMINENSE – Julio César; Lucas (Renato), Henrique, Reginaldo e Léo (Lucas Fernandes); Mateus Norton, Wendel, Gustavo Scarpa (Pedro) e Calazans; Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

GRÊMIO – Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon (Everton), Ramiro, Arthur e Pedro Rocha (Fernandinho); Luan (Gastón Fernández). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Edílson, aos sete minutos do primeiro tempo. Luan, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS – Henrique Dourado, Mateus Norton, Henrique, Calazans (Fluminense); Edílson, Fernandinho, Everton (Grêmio).

RENDA – 10.273 pagantes (11.652 presentes).

PÚBLICO – R$ 316.740,00.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).