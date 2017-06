Grêmio abre oitavas da Libertadores contra o Godoy Cruz dia 4 de julho

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos de oitavas de final da Libertadores. Os jogos de ida desta fase do torneio acontecerão nos dias 4, 5 e 6 de julho, enquanto as partidas da volta serão disputadas somente nos dias 8, 9 e 10 de agosto.

O primeiro jogo da ida já envolve um time brasileiro. O Grêmio abrirá as oitavas de final diante do Godoy Cruz na Argentina, dia 4 de julho, uma terça-feira às 19h15 (de Brasília). A partida de volta será disputada na quarta, 9 de agosto, em Porto Alegre, também às 19h15.

Quatro clubes brasileiros entram em ação no dia 5 de julho, quarta-feira, com destaque para Atlético-PR e Santos, que abrem o confronto em Curitiba, às 19h15. A volta, porém, acontecerá na quinta-feira, dia 10 de agosto, com mando santista, às 21h45.

Já Palmeiras e Atlético-MG entram em campo às 21h45 do dia 5 de julho. O time paulista visita o Barcelona em Guayaquil, enquanto os mineiros entrarão em campo para encarar o Jorge Wilsteramnn na Bolívia. Ambos fazem o confronto de volta também na quarta, dia 9, às 21h45, em São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente.

Último time brasileiro na disputa, o Botafogo fará suas duas partidas contra o Nacional-URU às quintas-feiras. A ida acontecerá dia 6 de julho em Montevidéu, às 21h45 (de Brasília), com a volta marcada para o dia 10 de agosto, às 19h15, no Rio.

Confira datas e horários (de Brasília) dos confrontos das oitavas de final da Libertadores:

IDA:

4/7 – 19h15 – Godoy Cruz x Grêmio

4/7 – 19h45 – Guaraní-PAR x River Plate

5/7 – 19h15 – Atlético-PR x Santos

5/7 – 21h45 – Barcelona-EQU x Palmeiras

5/7 – 21h45 – Jorge Wilstermann x Atlético-MG

6/7 – 19h15 – The Strongest x Lanús

6/7 – 21h45 – Emelec x San Lorenzo

6/7 – 21h45 – Nacional-URU x Botafogo

VOLTA:

8/8 – 19h15 – Lanús x The Strongest

8/8 – 21h45 – River Plate x Guaraní-PAR

9/8 – 19h15 – Grêmio x Godoy Cruz

9/8 – 21h45 – Palmeiras x Barcelona-EQU

9/8 – 21h45 – Atlético-MG x Jorge Wilstermann

10/8 – 19h15 – Botafogo x Nacional-URU

10/8 – 21h45 – Santos x Atlético-PR

10/8 – 21h45 – San Lorenzo x Emelec