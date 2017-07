Grávida ferida por tiro recebe alta de hospital, mas bebê segue internado

A jovem Claudinéia dos Santos Melo, que foi atingida por um tiro na barriga quando ainda estava grávida, recebeu alta hoje (6) do hospital onde estava, o Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura do município.

Claudinéia, que estava grávida de nove meses, foi atingida por uma bala perdida, na Favela do Lixão, em Duque de Caxias. O tiro perfurou sua barriga e atingiu o bebê em seu útero.

Depois do incidente, foi feito um parto de emergência. O bebê teve o pulmão e a coluna atingidos e corre o risco de ficar paraplégico. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a criança continua internada em estado grave no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna.