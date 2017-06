Grande Prêmio de Atletismo será exibido pela TV Brasil neste sábado

O Grande Prêmio (GP) Brasil Caixa de Atletismo 2017 será transmitido pela TV Brasil (saiba como sintonizar) amanhã (3), ao vivo, a partir das 13h30. A competição contará com nomes importantes no cenário mundial, como os campeões olímpicos Thiago Braz (salto com vara) e Anita Wlodarczyk (lançamento do martelo), da Polônia.

Os atletas que vão participar do GP neste sábado estão no ranking do IAAF Challenge, circuito anual de atletismo organizado pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), com marcas que os colocam entre os melhores do mundo. Um deles é o jamaicano Kemarley Brown, que compete pelo Bahrein, e correu os 100 metros rasos em menos de dez segundos, em 2014, numa competição nos Estados Unidos. No ano passado, ele foi semifinalista nos Jogos Olímpicos.

Outra presença no GP de Atletismo é o colombiano Jhon Fredy Murillo, que ficou em quinto lugar no salto triplo nas Olimpíadas de 2016. O nigeriano Tosin Oke, que foi finalista na Olimpíada de Londres 2012 e no Mundial de Pequim 2015, também no salto triplo, é outro que confirmou sua participação no torneio deste sábado.

Competição

O GP de Atletismo será disputado na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, com entrada livre. A competição terá 15 provas: salto com vara, lançamento do martelo, salto em distância, 100 metros com barreiras, arremesso de peso feminino e masculino, salto em altura, lançamento do dardo, salto triplo, 3 mil metros com obstáculos e as corridas de 100, 200, 400 e 800 metros rasos.

Transmissão inédita

A transmissão pela TV Brasil terá início às 13h30. A última prova está prevista para terminar às 16h30. Os locutores Carlos Borges e Felipe Rangel farão a narração da competição, com comentários de Carlos Alberto Lancetta, treinador e ex-presidente da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro. Os repórteres Igor Santos e Lincoln Chaves também estarão no local transmitindo informações aos telespectadores.

Única emissora aberta a exibir o torneio, a TV Brasil vai transmitir a competição pela primeira vez para todo o país e para o exterior. A emissora instalará 15 câmeras em pontos estratégicos da arena, além de outras duas que ficarão na zona mista e microcâmeras que filmarão algumas provas.

O GP de Atletismo faz parte do IAAF World Challenge e integra o Programa Caixa de Competições, da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), responsável pela organização, junto com a Federação Paulista de Atletismo. O evento é patrocinado pela Caixa Econômica Federal e conta com o apoio da prefeitura de São Bernardo do Campo.